Команда из Кропивницкого "Звезда" выбыла из весенней части Первой лиги чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт "Звезды".

"Звезда" является вторым по значимости футбольным дивизионом Украины, но после первой половины сезона кропивницкий клуб занимал последнее место в Первой лиге, набрав всего 4 очка в 17 матчах. В прошлом сезоне команда выступала в Премьер-лиге.

В этом сезоне из Первой лиги выбыла еще одна команда - ФК "Кобра" (ФК "Гелиос") из Харькова. Таким образом в Первой лиги Украины по футболу в сезоне 2018/2019 осталось 14 команд.

Ранее "Страна" публиковала все результаты и турнирную таблицу после 18 тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

Также мы писали, что ФК "Гелиос" прекратил свое существование после скандала с договорными матчами.