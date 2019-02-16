Останки испанского диктатора Франсиско Франко могут перезахоронить вне мемориального комплекса "Долина Павших", а место место для перезахоронения определит испанское правительство, в случае, если его родственники этого не сделают. Об этом сообщает телеканал TeleMadrid.

Накануне испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения. При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".

Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Напомним, Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в течение 36 лет - с 1939 до смерти в 1975 году. Он пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. После его кончины в стране была восстановлена монархия. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков тем, он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 82 лет.

Как сообщала "Страна", депутаты парламента Испании хотят перезахоронить генерала Франко с мая 2017 года. Впрочем, часть депутатов публично высказывалась против перезахоронения, но только один народный избранник проголосовал против.