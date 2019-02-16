Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе украинец Александр Усик в следующем бою может встретиться с россиянином Александром Поветкиным. Об этом со ссылкой на британского промоутера Эдди Хирна пишет ESPN.

По словам Хирна, он планирует организовать бой Усик - Поветкин в США. Предварительно это должно произойти в Чикаго 18 мая. Транслировать поединок в случае, если он состоится, будет стриминговая платформа DAZN.

Отметим, что бой с Поветкиным станет дебютом в супертяжелом весе для Усика, который собрал все чемпионские пояса в первом тяжелом весе. В то же время Александр Поветкин в своем последнем поединке уступил Энтони Джошуа.

Фото: Александр Усик

32-летний Александр Усик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех одержал победы, 12 раз – досрочные. 39-летний Александр Поветкин в профи провел 36 боев: 34 победы и 2 поражения.

Напомним, ранее промоутер Александр Красюк объявил, что Усик хочет драться с чемпионами или экс-чемпионами и на них демонстрировать свой уровень готовности и завоевания короны в супертяжелом весе.

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