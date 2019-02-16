Решение о введении новых антироссийских санкций из-за захвата украинских судов и пленения моряков в Керченском проливе уже принято. Об этом со ссылкой на главу МИД Австрии Карин Кнайсль пишет "Коммерсантъ".

В частности, во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Кнайсль, заявила, что "решение уже принято на соответствующем уровне", впрочем, детали его она не раскрыла.

Ранее речь шла о том, что антироссийские санкции могут быть введены уже в ближайшие два месяца. Они коснуться компаний и физических лиц, связанных с нападением на украинские корабли и захватом украинских моряков. А, по данным Bloomberg, в черный список могут попасть 6–7 человек из "среднего звена".

Напомним, Германия выступила против введения дополнительных антироссийских санкций.

Также мы писали о том, как Лавров заявил, что ЕС должен ввести санкции против Киева из-за Керченского инцидента.