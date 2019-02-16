В Закарпатской области полицейские проведут проверку после сообщения о физическом насилии над детьми-сиротами. Об этом сообщает mukachevo.net.

Полицейские взялись за дело об изнасиловании в приемной семье в связи с резонансом, который возник после выхода в телеэфир сюжета. Речь шла о том, что в Ужгороде происходит физическое насилие над малолетними детьми, в семье, где растут шесть собственных сыновей приемной матери и три приемных девочки. Якобы старший сын женщины хвастался перед сверстниками, что насилует своих приемных сестер. История длится уже два года, по опекунству девочек в судах проводят заседания.

Судебные разбирательства начались, когда брата приемных девочек изъяли из семьи работники соцслужб. Мальчик был избит и его вернули в приют. Правоохранители выяснят, является ли достоверным факт насилия над детьми в упомянутой семье и законно ли установлено опекунство над детьми-сиротам.

Полицейские проводят проверку в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), следственное управление ГУНП в Закарпатской области.

Фото: mukachevo.net

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