В субботу, 16 февраля, во Франции протестующие "желтые жилеты" заблокировали въезды и выезды логистических центров компании Amazon в Тулузе. Об этом сообщает портал Аctu.fr.

Участники хотят помешать работе больших компаний. Они устроили акции в шести точках города. В частности, около супермаркетов Auchan и Carrefour. Пикеты стоят также в районе Порте-Сюр-Гарон, на дорожных развязках и на кольцевой автодороге. Около центров Amazon собрались около ста "желтых жилетов". Позже участники планируют провести протестный марш, которые не согласовали с властями города.

Акции протестов "жилетов" проходят по всей Франции 16 февраля - в Бордо, Лионе, Лилле, Марселе, Нанте, Реймсе и Тулузе. Другие регионы тоже собирались принять участие. В Париже также ожидается крупная манифестация, под Триумфальной аркой в центре города уже собрались сотни человек.

Как сообщала "Страна", акции "желтых жилетов" начались в ноябре из-за повышения цен на бензин, к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Протесты уже нанесли экономике Франции ущерб в € 4,4 млрд.

Также стало известно, что протест "Желтых жилетов" перекинулся на соседние страны.

Ранее в Париже полиция провела массовые аресты и задержала 36 "желтых жилетов".