Группа шведских ученых, как и сотрудники Генпрокуратуры РФ, побывала на Северном Урале, чтобы выяснить причину гибели в 1959 году туристической группы Дятлова. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Исследователи, побывав на месте трагедии, пришли к выводу, что причиной трагедии стали погодные условия, а именно - сильная буря. Археолог Ричард Хольмгрен пояснил и некоторые обстоятельства, которые заставляли сомневаться в причинах гибели туристов, в частности, - почему их тела были найдены вне палатки. По его словам, они могли покинуть ее, поскольку боялись, что ее сдует. Археолог добавил, что сам попадал в такие ветра на горе Арарат, и это трудно представить, если сам такого не испытывал.

Кроме того, шведы объяснили и другие странности. Например, грудные клетки, которые были переломаны у найденных туристов, могли пострадать уже после их смерти, так как тела были найдены через 2,5 месяца после трагедии. Причиной повреждений мог стать снег, который просто раздавил кости. Что касается тела женщины, у которой отсутствовали язык и глаза, оно могло подвергнуться более сильному разложению, так как лежало лицом в ручье.

Фото группы Дятлова (слева) и шведских ученых (справа). Коллаж: aftonbladet.se

Отметим, что речь идет о трагедии, которая произошла с туристической группой Игоря Дятлова, состоящей из 9 человек, в ночь на 2 февраля 1959 года. Во время совершения лыжного похода, 7 парней и 2 девушки погибли во время ночлега в горах. Причина смерти официально не установлена и обрастает слухами и домыслами, ведь туристов нашли мертвыми в разных местах за пределами палаток. Некоторые из них были раздеты до нижнего белья. Тела искали с февраля по май.

Спустя 60 лет после трагедии, в феврале 2019 года, Генпрокуратура России заявила об экспедиции своих сотрудников на Урал для выяснения причины гибели девяти туристов. Среди главных версий следствия были названы лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган. Расследование планируется завершить до осени, это связано с необходимостью проведения экспертиз. Обнародование результатов расследования запланировано на август.

Напомним, возле мистического перевала Дятлова на Урале прогремел загадочный взрыв.