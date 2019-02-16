В Киеве сегодня ночью, 17 февраля, движение по мосту Патона полностью перекроют в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Мост будет полностью перекрыт с 00:00 до 05:00. В это время будут выполнятся первоочередные ремонтные работы. Движение транспорта по мосту будет закрыто в обоих направлениях. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", в связи с ремонтными работами движение по мосту Патона ограничат до 24 февраля.

Ранее в Тернопольской области рухнул мост через реку Серет, который соединял два района.