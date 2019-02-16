Правоохранители Житомирской области открыли уголовное производство по факту надругательства над государственными символами из-за видео в Instagram. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Следователи Коростенского отдела полиции завели дело 15 февраля, заметив ролик в одной из социальных сетей. На видеозаписи "Предвыборная агитация", выложенной на странице одного из пользователей Instagram, неизвестный, матерясь, бил о землю и ломал государственный флаг. По данным местных изданий, сейчас ролик уже удален.

Уголовное производство открыто по ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому может грозить как штраф, так и полугодичный арест. Сейчас следователи ищут всех причастных к инциденту.

Напомним, на марше в Польше сожгли флаг Евросоюза.

Также мы писали, что сумчанина приговорили к 6 месяцам тюрьмы за сожжение флага Украины.