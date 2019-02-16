Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, может быть причастен еще к одному преступлению. Об этом в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

Адвокат отметил, что Мангер может быть связан с нападением на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

"В рамках расследования нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко следователи просили суд разрешить доступ к данным мобильных операторов, ссылаясь на то, что им известно, кто может стоять за нападением... Под закрытыми в реестре гражданами, судя по должностям и датам рождения, возможно, значатся... Мангер и Алексей Левин, которого полиция и свидетель ошибочно считали его советником", – написал юрист, ссылаясь на определение Херсонского городского суда от 19 ноября 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что 10 февраля "Батькивщина" исключила из партии главу херсонского облсовета Мангера, которого радикалы требовали наказать за убийство Гандзюк.

11 февраля вручили подозрение в заказе убийства активистки Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Владислава Мангера организатором убийства Гандзюк.

15 февраля суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера. После подозреваемый в организации убийства Гандзюк вышел из СИЗО под залог в 2,5 миллиона.