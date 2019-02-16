В понедельник, 18 февраля примут решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что решение примут на заседании министров иностранных дел Европейского Союза. "Там, конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от Федерики Могерини (глава дипломатии ЕС – прим. ред.). Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи", - сообщил глава МИД.

Дипломат добавил, что обсуждается также возможность ограничения доступа российским судам. По его словам, на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС будет рассмотрен и вопрос поддержки Донбасса. "Как поддержать и инфраструктурами проектами, и инвестиционными", - подчеркнул он.

Напомним, что Украина пожаловалась в ВТО на новые транзитные санкции России.

Также Евросоюз и США могут ввести новые антироссийские санкции из-за пленных украинских моряков уже в апреле.