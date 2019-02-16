В пятницу, 15 февраля, Печерский районный суд Киева избрал ровенскому криминальному авторитету по прозвищу "Федор", которого подозревают в вымогательстве, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Федора" подозревают в вымогательстве у гражданина Италии более 100 000 долларов США, при этом относительно него поступают заявления и от граждан Украины. Что касается пострадавшего итальянца, то он после решения суда решил вернуться к себе на родину. Вячеслав Аброськин подозревает, что находясь под домашним арестом авторитет сможет и дальше "рулить" делами.

"Мой подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность "Федора", сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что "бабло побеждает зло"", - написал Аброськин.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что преступник окажется за решеткой - "не сегодня, так завтра".

Скриншот, фото: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, "банда Федора" действовала на территории Ровенской области с 2011 года. Она занималась вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей. Ее лидера задержали только в феврале 2019 года.

Также мы писали, что задержанного в Мариуполе во время своего дня рождения криминального авторитета из Грузии арестовали.