В Киеве полицейские застрелили бойцовского пса, которого на копов натравил хозяин собаки. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Печальный случай произошел сегодня немного за полночь в столице. Из-за необдуманных и безответственных действий своего хозяина погиб его четвероногий друг", - говорится в сообщении.

Сообщается, что патрульные получили вызов в один из супермаркетов на улице Богатырской, где двое неизвестных устроили драку. Полицейские прибыли по указанному адресу и установили, что нетрезвый мужчина зашел в супермаркет с собакой бойцовской породы без намордника и поводка.

Когда один из посетителей сделал ему замечание, то владелец спустил собаку на этого гражданина. Скорая помощь госпитализировала его в больницу с многочисленными рваными ранами лица и руки.

Прибывшие на место полицейские потребовали от хозяина надеть ошейник и привязать пса, но тот не слушал их указания. Когда патрульные пытались задержать нарушителя, тот натравил собаку и на них. Полицейский обороняясь от собаки выстрелил в нее.

Раненную собаку доставили в ветеринарную лечебницу, но животное умерло на операционном столе. Полицейский серьезных ран не получил.

Мужчину задержали и доставили в управление полиции и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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