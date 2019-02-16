В Запорожской области неизвестные разрушили мемориал, где похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне. Происшествие случилось в селе Семеновка Мелитопольского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские определили, что вандалы украли с мемориального комплекса металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду "Вечного огня".

На данный момент правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

По факту вандализма открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Наказание этой статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве вандалы облили красной краской памятник воинам АТО.

Также в центре Киева вандалы разгромили стеклянную остановку.