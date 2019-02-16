Авиакомпания МАУ внесла в бортовое платное меню, доступное на международных рейсах, крепкий алкоголь, а также некоторые новые блюда. Об этом пишет Аvianews.

Раньше пассажиры самолетов "Международных авиалиний Украины" могли купить только пиво. Теперь в меню будут доступны вино, водка, наливки, виски и джин. При этом продаваться они будут в специальных маленьких бутылочках. За 200 миллилитров вина с пассажиров будут брать 5 - 6 евро (154 - 185 грн), за 50 - 100 миллилитров более крепких напитков придется заплатить 4 - 5 евро (123 - 154 грн). Известно, что в алкогольное меню воли водка Nemiroff и Absolut, а также "Наливки из Львова".

Так выглядит алкогольное меню МАУ. Фото: avianews.com

Любители поесть в самолете смогут приобрести два новых блюда. Сэндвич с ростбифом, корнишоном и горчицей - за 4 евро (около 123 грн) и пасту Болоньезе - за 8 евро (около 246 грн). Как и прежде, в бортовом меню есть горячий суп, лазанья, кускус и курица в кисло-сладком соусе.

Фото: avianews.com

Напомним, в МАУ ввели новые правила для ручной клади с 15 января.

Также мы писали, что авиакомпания МАУ отказалась изменить русское название Kiev на украинское Kyiv.