Скончался известный швейцарский актер Бруно Ганц. Артист умер в возрасте 77 лет в своей квартире в Цюрихе в ночь на 16 февраля.

Ганц был одним из самых известных актеров немецкоязычного кино второй половины ХХ века. Артист начинал свою актерскую карьеру в театре в Бремене, затем перешел в берлинский Schaubühne.

"Работы в "Эмпедокле", "Кориолане" и "Фаусте" сделали его "незабываемым послом целой эпохи в театре", – пишет издание.

Отечественному зрителю он стал известен по ролям в "Американском друге" и "Небе над Берлином" режиссера Вима Вендерса. В 2004 году Бруно Ганц исполнил роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" Оливера Хиршбигеля. Впоследствии эта сцена стала известным мемом.

Актер также снимался в фильмах Эрика Ромера, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога, Тео Ангелопулоса, Фрэнсиса Форда Копполы, Билли Аугуста и Ридли Скотта.

Фото: Кино-Театр.РУ

Фото: Germania-online

Напомним, умер актер из фильма "Крестный отец".

Также умер актер из юмористической телепередачи "Кривое зеркало", друг Петросяна.