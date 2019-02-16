В субботу, 16 февраля, в торгово-развлекательные центры, гипермаркеты и гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга поступили сообщения о минировании. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в Москве анонимные сообщения о заложенной в трех торговых центрах сети "Капитолий" взрывчатке поступили правоохранителям. ТАСС сообщает, что это ТЦ на проспекте Вернадского, ул.Миклухо-Маклая, где были эвакуированы около 700 посетителей и персонал, и Севастопольском проспекте. После проверки правоохранителей оказалось, что угроза ложная.

Что касается Санкт-Петербурга, тут письма о минировании от имени президента РФ Владимира Путина поступили в ТЦ "Капитолий", "Румба", "Радуга", "Пик", "Галерея", "Шкиперский молл", "Лето", а также гипермаркет "Лента" на Пулковском шоссе и гостиницу "Россия". Об этом сообщает "Фонтанка". Кроме того, издание уточняет, что в сообщениях, оправленных в московские торговые центры, утверждалось, что в здании находится бомба "номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента", начиненная дробью.

О том, что угрозы минирования были подписаны именем Путина подтвердили в питерском ТЦ "Румба", сообщает РБК.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, 31 января в Питере массово "заминировали" школы, больницы, метро и торговые центры. Также мы писали, что подобные случаи происходили и в Москве. Тогда оказалось, что звонки о минировании Москвы поступают из Украины.

Впрочем, подобные ситуации происходят и, к примеру, в Киеве. Вечером 15 февраля тут из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ "Проспект".