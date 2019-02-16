В субботу, 16 февраля, возле дома президента Украины Петра Порошенко в Козине проходит акция за доступную растаможку авто. Об этом в Facebook сообщила партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

Участники требуют "единой ставки растаможки для всех авто в 300 евро". Также они разместили картонный автомобиль - импровизированную "евробляху" - которую символически сожгли, требуя доступной растаможки.

Также участники акции заявляют, что в населенном пункте находятся "автобусы с полицией и Нацгвардия".

"Требуем единую ставку растаможки для всех авто в 300 евро. Но не только. Бьют и убивают гражданских активистов, пожилые люди обречены на бедность, молодежь массово покидает страну, торговля с врагом продолжается, коррупция процветает", - заявили ранее в Facebook организаторы акции.

Напомним, что Кабмин временно отменил обязательную экологическую сертификацию евроблях для ускорения их таможенного оформления.

Также таможня Киева изменит график работы в последние дни льготной растаможки "евроблях".