Изоляция России, несмотря на те проблемы, которые она создает для всего мира, недопустима, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет "Европейская правда".

Так, по мнению Меркель, бесспорным является то, что после развязанной в 2014 году российской агрессии против Украины "отношения с РФ в корне изменились". Однако, по ее мнению, изолировать Россию нельзя, нужно не только поддерживать с ней диалог, но и партнерство. Важным, по словам канцлера Германии, является и строительство газопровода "Северный поток-2".

"Российский газ остается российским газом, а Россия останется нашим партнером", - сказала Меркель.

Напомним, в Румынии призвали усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе.

Также мы писали, что к 2040 году Россия станет крупнейшим экспортером нефти и газа в мире с самым низким уровнем потребления.