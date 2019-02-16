Президент Румынии, председательствующей в Совете Европейского Союза, Клаус Йоханнис полагает, что последние события продемонстрировали необходимость усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Йоханниса, многие недопонимали важность Черноморского региона, но недавние события продемонстрировали его нестабильность и сложность ситуации в плане безопасности и экономического развития.

"ЕС реализует свои решения по санкциям и должен делать это неуклонно, а НАТО должно усиливать свой потенциал сдерживания и обороны на восточном фланге... Черноморский регион, где ситуация в области безопасности особенно сложная, нуждается в большем присутствии НАТО", - сказал президент Румынии.

Кроме того, по словам Клауса Йоханниса, НАТО уже разработал стратегию присутствия в Черноморском регионе, а Румыния активно поддерживает меры по укреплению сплоченности восточного фланга.

Напомним, норвежские СМИ сообщили, что военные НАТО взорвали токсичные торпеды у границ России.

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