В России заявили об успешных испытаниях малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник". Об этом передает ТАСС.

"Этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки - успешно завершен", - сообщил источник в ракетостроительной отрасли РФ.

Сообщается, что испытания прошли в январе на одном из полигонов, на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

Добавим, что еще в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ разработала малогабаритную ядерную энергоустановку, которую можно использовать в крылатой ракете. По его словам, ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Напомним, что Путин предложил переделать ракетоносец Ту-160 в гражданский сверхзвуковой лайнер.

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