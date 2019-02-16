Утром в субботу, 16 февраля, в селе Пески Волынской области сторонники ПЦУ срезали замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма УПЦ. Об этом сообщает глава пресс-службы в Волынской епархии УПЦ Олег Точинский на своей странице в Facebook.

По его словам, самое активное участие в захвате храма принимает командир местной части МЧС Иван Пашнюк, который резал бензопилой замки в Свято-Троицком соборе города Берестечко. Также на месте присутствует местный служитель УПЦ КП Владимир Курчин.

"Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии принимают участие жители соседнего Берестечка, которые неделю тому назад захватили Свято-Троицкий собор", - пишет Олег Точинский.

Скриншот, фото: Facebook/ Олег Точинський

Напомним, в селе Поховка Ивано-Франковской области произошел очередной захват храма УПЦ МП. 13 января с нарушением правил тут провели собрание села, после этого сторонники ПЦУ ночью взломали замки в местном Благовещенском храме и сменили их, а 18 января провели в нем богослужение.

Также мы писали, что в Тернопольской области произошел очередной захват храма. На Крещенский сочельник прихожан УПЦ выгнали молиться на мороз.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в УПЦ рассказали, как захватывают их храмы: религиозную общину отождествляют с территориальной и вмешиваются в церковные дела.