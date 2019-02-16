Несмотря на соглашения Парижа и Берлина по "Северному потоку-2", Украина должна оставаться транзитным государством. Об этом со ссылкой на Ангелу Меркель пишет "Интерфакс".

Канцлер Германии заявила, что она ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа. По ее мнению, Европа не должна разрывать отношения с РФ геостратегически, что, впрочем, не влияет на роль Украины как транзитного государства.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком-2, - также для меня остаются очень важными", - сказала Меркель.

Напомним, согласно компромиссному варианту газовой директивы, достигнутому путем переговоров между Парижем и Берлином, Германия, как страна, где "Северный поток-2" соединяется с европейской газотранспортной системой, получит право сделать исключение для проекта и позволить его строительство.

Также мы писали, что Европарламент и Совет Евросоюза одобрили поправки газовой директивы по "Северному потоку-2". Кроме того, в России напомнили про транзит газа через Украину и пообещали ЕС проблемы, в случае помех проекту "Северный поток-2".