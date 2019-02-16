Женщину, чей труп спасатели выловили из Днепра в Киеве в пятницу, 15 февраля, обнаружили рыбаки. Они и вызвали на место полицию. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Инцидент случился в районе станции метро "Днепр". Получив сообщение от рыбаков, полицейские и эксперты отправились на место происшествия. При его осмотре в воде было выявлено тело неизвестной женщины примерно 35 - 40 лет, без явных признаков насильственной смерти.

Приметы погибшей: темные волосы до плеч, была одета в темно-коричневую куртку, темно-синие штаны, зеленую кофту и красные кроссовки с надписью "Mars" (вероятно, речь идет о популярной модели женской спортивной обуви линейки бренда Nike). Судя по виду тела, оно пробыло в воде относительно недолго.

Тело направлено на вскрытие, чтобы точно установить причину смерти, а также определить, не была ли она насильственной. Полиция предполагает версию суицида: возможно, потерпевшая спрыгнула с моста в реку, однако дело завели по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Сейчас проверяются все сообщения о без вести пропавших, чтобы установить личность погибшей: при ней не оказалось никаких документов.

Напомним, на паркинге киевского ТРЦ нашли изувеченный труп.

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