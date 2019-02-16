В ночь на 16 февраля в Закарпатской области из гранатомета обстреляли частный дом матери известного местного бизнесмена Роберта Бровди. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Происшествие случилось около трех ночи в селе Сторожница Ужгородского района.

"К счастью, в результате этого никто не пострадал", - сообщили полицейские.

Сообщается, что нападавший произвел выстрел из ручного гранатомета. На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Полицейские прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Издание Новини Закарпаття сообщают, что данный дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.

Фото: Закарпаття онлайн

На фотографиях видно, какие разрушения нанес зданию обстрел. Поврежден не только фасад, но и внутренние помещения. Например, пострадала ванна - в ней пробило дыру.

Фото:transkarpatia.net

Напомним, что неизвестный расстрелял джип из противотанкового гранатомета прямо на улице города Днепр.

Также в Никополе пассажир такси забыл на заднем сиденье авто ручной гранатомет.