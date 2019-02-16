В Сирии в провинции Дейр-эз-Зор был уничтожен последний форпост террористов "Исламского государства". Об этом передает "Корреспондент" со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Сообщается, что Силы демократической Сирии при поддержке ВВС США захватили населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Находившиеся в нем террористы прекратили военные действия и согласились капитулировать. Согласно достигнутой сделке между СДС и ИИЛ, 440 боевиков сдадутся в ближайшие часы арабо-курдским формированиям.

Отмечается, что на участке менее одного квадратного километра находились мирные граждане. Террористы вели бой, прикрываясь ими как живым щитом.

Накануне отряды СДС и остатки банд ИГ заключили перемирие, благодаря которому в лагерь беженцев под Эль-Багузом была пропущена гуманитарная помощь.

Напомним, что в Сирии заявили о поимке террористов ИГИЛ из РФ, США и Украины. Также Трамп заявил, что Турция уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии.