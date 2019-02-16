Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару США на понедельник, 18 февраля. Он составил в 27,24 грн за 1$, что на 9 копеек больше, чем в пятницу, 15 февраля. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, в понедельник курс евро и рубля относительно гривны значительно не изменится.

Таким образом, официальный курс НБУ на 18 февраля выглядит так:

1 доллар - 27,247894;

1 евро - 30,681129;

1 рубль - 0,40849.

Напомним, на межбанковском рынке Украины к концу недели гривня к доллару укрепилась на две копейки.

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