Под Киевом произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором заживо сгорела женщина. Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".

Столкновение двух авто произошло в ночь с 15 на 16 февраля на Столичном шоссе возле Конча-Заспы.

Сообщается, что внедорожник BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos. От такого сильного удара машина загорелась.

Прибывшие на место спасатели нашли в выгоревшем авто тело пассажира, предварительно, женщины. Водителю Lanos удалось выбраться из машины, он получил травмы различной степени тяжести, но находился в сознании. Пострадавший водитель рассказал, что работает в такси и вез женщину-пассажирку к месту назначения.

Водитель BMW бежал с места аварии. В машине не обнаружили документов, но, покидая место происшествия, подозреваемый не успел снять номера.

Напомним, что Кличко уволил чиновника Ткаченко после "пьяного" ДТП с полицией.

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