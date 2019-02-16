В ночь с четверга на пятницу, 15 февраля, в центре Киева ограбили сотрудницу Международного Комитета Красного Креста. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в МВД.

Происшествие случилось уже за полночь. Сотрудница Красного Креста, прибывшая в Украину из Индии, возвращалась домой по улице Шота Руставели. В этот момент ее нагнали двое молодчиков, один из них сорвал с ее шеи золотую цепочку, на которой в виде кулона висело золотое кольцо. Женщина звала на помощь, но полиции или прохожих, которые могли бы ей помочь, рядом не оказалось.

Пока сотрудница Международной миссии добралась домой, и ее муж вызвал полицейских, естественно, уличные грабители скрылись в неизвестном направлении. Поскольку злоумышленники нападали и срывали цепочку со спины и абсолютно неожиданно для потерпевшей, она не разглядела лиц нападавших.

По данному факту завели уголовное дело по ч.2 ст.186 УК Украины - "Грабеж, совершенный группой лиц". Однако без описания бандитов раскрыть его вряд ли удастся. Разве что, по счастливой случайности преступники будут задержаны за другой эпизод грабежа, и у них изымут краденные ценности сотрудницы Красного Креста.

Напомним, в Киеве налетчики в масках ограбили бизнесменов из Польши, которые заключили контракт и получили аванс.

Также мы писали, что в Киеве мужчину ограбили, приковав наручниками к перилам на Почтовой площади.