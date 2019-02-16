Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News, таким образом, выступив против выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Данной акцией Джонсон поддержала преподавателя Кембриджского университета доктора Викторию Бейтман, которая пришла в эфир радиостанции BBC Radio 4 полностью обнаженной, в знак протеста против Brexit.

Джонсон отметила, что постоянно они говорят о выходе Великобритании из Европейского Союза, потому она также скидывает с себя одежду, "чтобы ее услышали".

Напомним, что британские министры тайно обсудили перенос Brexit на 8 недель.

Также в плане "B" Терезы Мэй по Brexit Берлин увидел игру с огнем и безысходность.