Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире ТВ, протестуя против Brexit. Видео
Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News, таким образом, выступив против выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Данной акцией Джонсон поддержала преподавателя Кембриджского университета доктора Викторию Бейтман, которая пришла в эфир радиостанции BBC Radio 4 полностью обнаженной, в знак протеста против Brexit.
Джонсон отметила, что постоянно они говорят о выходе Великобритании из Европейского Союза, потому она также скидывает с себя одежду, "чтобы ее услышали".
Напомним, что британские министры тайно обсудили перенос Brexit на 8 недель.
Также в плане "B" Терезы Мэй по Brexit Берлин увидел игру с огнем и безысходность.
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