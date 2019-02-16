После инцидента, когда действующий президент Украины и кандидат на предстоящих выборах Петр Порошенко "украл идею" у президента РФ и утешил плачущего ребенка, а также сделал с ним селфи, и обсуждений общей схожести пиар-кампаний российского и украинского президентов, в сети появились снимки агитационных объявлений обоих глав государств с абсолютно идентичным слоганом.

Накануне выборов в РФ в 2012 году пиарщики Владимира Путина разместили билборд со слоганом: "В. Путин 2012. Кандидатов много, президент - один!". В то же время накануне выборов президента Украины в марте 2019 года по телеканалу "Прямой" показали рекламу со слоганом: "Кандидатов много - президент один! Порошенко Петр Алексеевич".

Как видим, различаются только имена кандидатов и знаки препинания, а также цвета, в которых выполнена агитация.

"Есть вещи, неподвластные пониманию", - пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Рафальский.

"Путин... Или Путин. Президентов двое, технолог один", - отмечает журналист Алексей Мустафин.

Скриншот, фото: Facebook/ Денис Рафальский

Скриншот, фото: Facebook/Олексій Мустафін

Напомним, ранее мы писали, что слоганы предвыборых билдбордов Петра Порошенко "Реальные дела, а не пустые обещания" оказались калькой со слоганов пропутинской "Единой России".

Также мы писали, что схожего в пиар-стратегии Путина и Порошенко очень много. Речь не только о перефразированных или повторяющихся слоганах, но и в похожих приемах. Мы уже вспоминали историю о том, как Порошенко сделал селфи с расплакавшимся школьником у своего дома. История один в один напоминает то, как утешил маленькую девочку в Санкт-Петербурге президент России месяц назад. Как и Владимир Путин весной 2018 года - Петр Порошенко идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Кроме того, Порошенко стал чаще появляться на публике в камуфляже, посещать войска и позировать с оружием, также он полетал на боевых самолетах МиГ-29 и Су-27. Причем, российский президент летает на боевой авиации с 2000 года.

Между тем, Петр Порошенко в конце января выдвинул свою кандидатуру в президенты, и примерно половина его заявлений касалась того, что он - самый антироссийский кандидат. Эта "идеологема" выразилась даже в слогане: "Или Порошенко, или Путин". В соцсетях этот слоган не оценили, проиронизировав: "А Путин в курсе, что у него в марте выборы?".