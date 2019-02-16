Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, почему глава Минздрава Ульяна Супрун числится, как исполняющий обязанности министра. Об этом передает Прямий.

Глава правительства отметил, что Супрун не имеет поддержки коалиции парламента по ее кандидатуре для назначения министром.

"В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы на сто процентов обеспечим 226 голосов и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю", - отметил Гройсман.

По его словам, пока у Супрун только одно ограничение – она не голосует на заседаниях правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что 5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа Игоря Мосийчука касаемо запрета полномочий и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун. Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Супрун, отстраненную от должности и.о. министра.

Также Кабмин обратился в суд с требованием отменить решение по отстранению Супрун. Правительство направило в Высший совет правосудия жалобу на судью Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. 14 февраля суд разрешил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.