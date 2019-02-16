В Африке полностью отключили от электричества Судан. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Al-Arabiya.

Сообщается, что Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что "Национальный центр управления подтвердил полное отключение сети и отметил, что инженеры и техники начали процесс перезапуска станций и постепенного восстановления питания сетей".

Отмечается, что с начала 2018 года это уже четвертое полное отключение электроэнергии в в почти 40-миллионом Судане. Так первые два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий случай произошел в январе 2019 года.

В настоящее время Египет и Судан реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.

Напомним, что Украина присоединилась к санкциям против Южного Судана и Гвинеи-Бисау.

Также в столице Судана закончились наличные.