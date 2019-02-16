Президент США Дональд Трамп заявил, что глава правительства Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Об этом передает AP.

Глава Белого дома отметил, что японский премьер-министр уведомил его об этом в официальном письме.

"Премьер-министр Японии Абэ передал мне очень красивую копию письма, которое он отправил людям, которые присуждают то, что называется Нобелевской премией. Он сказал: "Я с уважением выдвинул вас от имени Японии. Я прошу их вручить вам Нобелевскую премию мира", - рассказал Трамп.

Также американский лидер поблагодарил Абэ за выдвижение. При этом, действующий президент США раскритиковал Барака Обаму, который был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Трамп же сказал, что Обама даже не знал, за что получил премию, побыв на церемонии "не больше 15 секунд".

Напомним, что Трамп подписал закон, по которому Украина получит почти 700 млн.

Также Трамп отправил в Конгресс письмо о введении режима чрезвычайного положения в США.