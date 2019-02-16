В США бывшему главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту грозит от 19 до 24 лет тюремного заключения. Об этом передает Bloomberg.

Такой приговор требует офис спецпрокурора США Роберта Мюллера в деле по обвинению Манафорта в налоговом и банковском мошенничестве.

"Офис Мюллера не рекомендует конкретного приговора, но утверждает, что согласен с подсчетом, по которому Манафорт должен провести в тюрьме от 235 до 293 месяцев. Манафорту также придется заплатить более 24 миллионов долларов за реституцию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это. При этом 69-летний Манафорт может провести остаток жизни в тюрьме.

Кроме того, прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.

Напомним, что Манафорт лгал следствию и нарушил условия сделки с властями.

Также в США суд вынесет первый приговор Манафорту 5 марта.