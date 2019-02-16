На Донбассе под обстрелами погиб один военный ВСУ, двое ранены
За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь по позициям ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.
"15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: с противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь", - добавили в штабе ООС.
Обстрелам также подверглись населенные пункты: Новоалександровка, Нижнее, хутор Вильный, Золотое 1, Попасная.
По данным украинской разведки, семь боевиков уничтожены и шесть получили ранения.
Напомним, что на Донбассе противник 8 раз открывал огонь по позициям ООС. Погиб один украинский военный, двое ранены.