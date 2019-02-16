В США мужчина после сообщения об его увольнении застрелил пятерых сотрудников своей компании. Об этом передает агентство Reuters.

Трагедия развернулась в городе Орора в Иллинойсе в компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Еще один пострадавший сотрудник был доставлен в больницу.

Стрелком оказался 45-летний Гарри Мартин. В ходе перестрелки он также ранил пятерых полицейских, прибывших на место происшествия. Мартина застрелили при попытке скрыться с места преступления.

"Гарри Мартин убил 5 человек, прежде чем был убит полицией. Состояние полицейских, доставленных в местные госпитали, оценивается как стабильное", - рассказала начальник полиции города Орора Кристен Зиман

Погибший проработал в компании 15 лет.

Фото: vchaspik.ua

Напомним, что в США 21-летний парень открыл стрельбу в баре, а затем покончил с собой.

Также в результате стрельбы в боулинг-клубе в Калифорнии погибли три человека, четверо ранены.