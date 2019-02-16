В субботу, 16 февраля, в Украине ожидается теплая погода, обильных осадков не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет в западных регионах страны, там температура будет +7+9 градусов. Ночью температура упадет до -1. В восточных областях днем ожидается +1+3, ночью похолодает до -3-5 градусов. Местами продут небольшие осадки в виде дождя и снега.

Похожая температура будет и в центральных регионах, однако ночами температура будет держаться на отметке -1+1 градусов. Погода будет пасмурной. На юге страны прогнозируется тепло в районе +4+6 градусов, ночами похолодает минимум до -3. В северных областях также будет пасмурно. Температура днем +3+5, ночью 0-2. В Киеве сегодня будет пасмурно, но без осадков. Температура днем +3+5, ночью около ноля.

Скриншоты: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик предупредила, что весеннюю погоду в Украине местами испортит мокрый снег.

Также Украину накроет мерзкая погода с мокрым снегом, дождем и сильным ветром .