Вечером, 15 февраля, в Киеве нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство. Об этом передает "Информатор".

Трагедия произошла в Днепровском районе около 23:00. Мужчина выпал с балкона 11 этажа по адресу бульвар Игоря Шамо, 10. От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 35 лет.

Соседи рассказали, что незадолго до инцидента, в квартире громко выясняли отношения. По предварительной информации, мужчина вместе со своей гражданской женой и ее подругой распивали спиртные напитки. В ходе посиделок между ними возник конфликт и женщина попросила супруга покинуть ее квартиру. Однако ссора набирала обороты, а ее результатом стало фатальное падение с высоты.

По словам девушки погибшего, мужчина совершил суицид. Обе женщины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте ЧП работали полицейские. На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители устанавливают причины происшествия и проверяют все версии случившегося.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве нашли обгоревший труп женщины. Также в столице пропавшую девушку нашли мертвой.