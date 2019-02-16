Президент США Дональд Трамп подписал законы, которые увеличивают финансовую помощь Украине почти до 700 миллионов долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 млн долл. Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине с этим Законом увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн долларов", - сказано в сообщении.

Все средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украине.

"Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование", - отметили дипломаты.

Напомним, что Дональд Трамп объявил, что вводит режим чрезвычайного положения в США.

Также в США могут смягчить потенциальные санкции против России.