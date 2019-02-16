Трамп подписал закон, по которому Украина получит почти 700 млн
Президент США Дональд Трамп подписал законы, которые увеличивают финансовую помощь Украине почти до 700 миллионов долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
"Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 млн долл. Пакет включает "Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине с этим Законом увеличена и утверждена в объеме 445,7 млн долларов", - сказано в сообщении.
Все средства будут направлены для оказания военно-технической поддержки Украине.
"Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование", - отметили дипломаты.
Напомним, что Дональд Трамп объявил, что вводит режим чрезвычайного положения в США.
Также в США могут смягчить потенциальные санкции против России.