В США инженеру Сойеру Фуллеру удалось создать крохотного четырехкрылого летающего робота, который может сам управлять своим полетом. Об этом со ссылкой на статью в IEEE Robotics and Automation Letters пишет N+1.

Масса микроробота составляет 150 милиграммов, при этом он может поворачиваться и наклоняться вдоль тех осей. Масса полезной нагрузки такого робота составляет 262 миллиграмма, чего должно быть достаточно для придания ему автономности с помощью небольшого аккумулятора или ионистора. Инженер планирует доработать свое изобретение, чтобы добиться полностью автономный полет.

Над созданием такого устройства инженеры из Гарвардского университета работают уже на протяжении нескольких лет. Им удавалось создать летающих микророботов, которые могут прилипать к листьям, нырять по воду и выныривать из нее с помощью управляемого взрыва. Но они не могли поддерживать полет без получения энергии через провод. Сложность же в создании самоуправляемого микроробота состоит в том, что при малом весе он должен вмещать двигатели или актуаторы, устройства для накопления и преобразования энергии, а также микросхему для управления.

Сойер Фуллер из Вашингтонского университета смог создать летающего микроробота, умеющего маневрировать в нужном направлении, а также потенциально способного нести на себе электронику для автономного полета. Он построен по крестовой схеме аналогичной той, которая используется в квадрокоптерах, но на концах плеч закреплены не роторы, а крылья. Поскольку разместить в таком небольшом и легком роботе электромоторы невозможно, вместо них в основании каждого крыла расположен конец пьезоэлектрического актуатора, отклоняющий крыло в ту или иную сторону. Во время полета все актуаторы двигаются с одинаковой частотой 160 герц, однако амплитуду их движения можно менять.

Во время экспериментов робот мог зависать на месте, используя внешнее управление с визуальной системой отслеживания движений. Кроме того, инженеру удалось успешно протестировать все три вида маневров.

Сообщается, что микророботы могут выполнять задачи, которые сложно осуществлять с помощью других инструментов. Например, в прошлом году Rolls-Royce разработала концепцию микророботов, обследующих авиадвигатели изнутри, а инженеры из Гарварда недавно показали реальный прототип микроробота для выполнения этой задачи.

Видео: YouTube/ Autonomous Insect Robotics Laboratory

Напомним, ученые вживили микроробота в тело человека, который будет доставлять лекарства к пораженным органам.

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