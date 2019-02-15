В пятницу, 15 февраля, Апелляционный суд Черниговской области на два месяца продлил меру пресечения нардепу Надежде Савченко и перенаправил вопрос о подсудности дела "Савченко-Рубана" в Верховный суд Украины. Об этом пишет "Интерфакс".

Арест Надежды Савченко, которую подозревают в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, должен был истечь 15 февраля. При этом ее адвокаты и сторонники утверждают, что Апелляционный суд Черниговской области не имел права решать вопрос о продлении ареста, так как это не в его полномочиях.

Напомним, по версии следствия, Савченко и Рубан планировали "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Также мы писали, что 11 февраля Верховный суд решил, что дело Савченко-Рубана будет рассматриваться в Черниговском суде. А на заседании 14 февраля коллегия судей удовлетворила отвод всех судей Черниговского суда по делу Савченко и Рубана. Новый состав суда оказалось собрать невозможно, поэтому дело перенаправили в Апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности.