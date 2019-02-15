В пятницу, 15 февраля, были объявлены результаты конкурса на пост главы и замглавы Государственной судебной администрации Украины. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Так, сообщается, что на конкурс на занятие должностей государственной службы категории "А" в системе правосудия - главы Государственной судебной администрации Украины и его заместителя подали документы 6 человек: Виктор Кощинец, Сергей Пушкарь, Александр Радецкий, Василий Карпинец, Игорь Бут и Геннадий Трегуб.

Оказалось, что Василий Карпинец и Александр Радецкий не прошли конкурс, так как они не подтвердили соответствующий уровень владения иностранным языком, Виктор Кощинец знание языка подтвердил, но представленные им документы не отвечали условиям проведения конкурса. А Геннадий Трегуб не явился для проверки владения иностранным языком.

Таким образом, Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия приняла решение назначить Сергей Пушкаря главой Государственной судебной администрации Украины.

Сергей Пушкарь. Фото: court.gov.ua

Его заместителем стал Игорь Бут.

Игорь Бут. Фото: court.gov.ua

Напомним, в середине января чиновника Государственной судебной администрации поймали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он спрятал в холодильнике.

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