Вечером в четверг, 14 февраля, на Виноградаре в Киеве пьяная супружеская пара напала на прохожего и избила его, так как он отказался от секса. Об этом сообщает Муниципальная стража Киева на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Свободы 32-б. Мужчина возвращался с работы домой, он проходил мимо женщины, которая "в связи с Днем Святого Валентина" сделала ему "неоднозначное предложение". Прохожий ей отказал, но в этот момент появился "ревнивый муж", который спровоцировал драку. В сообщении сказано, что избиение, очевидно, было спланировано заранее.

Сотрудники муниципальной охраны оттащили пьяных супругов, также в ситуацию вмешались неравнодушные подростки, которые стали свидетелями инцидента, а после дали показания полицейским, прибывшим на место происшествия. Нападавшие задержаны, их личность установлена. Помощь пострадавшему оказали медики.

Скриншот, фото: Facebook/ Муніципальна Варта Києва

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