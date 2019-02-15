Президент США Дональд Трамп направил в обе палаты Конгресса письмо, в котором сообщил о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом со ссылкой на американские издания пишет "Интерфакс".

Письмо адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и председателю Сената - вице-президенту Майку Пенсу. В документе сказано, что режим ЧП вводится "для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США".

Такой режим предполагает предоставление президенту расширенных полномочий для борьбы с кризисом, а значит, Трамп сможет выделить необходимые $8 млрд на возведение барьера на границе с Мексикой.

При этом конгрессмены вполне могут попытаться через суд оспорить инициативу президента США, а также заблокировать переводы средств на строительство стены путем голосовании. Нэнси Пелос уже заявила, что она может обратиться в суд. Сам же президент США ожидает такое развитие событий, однако полагает, что суд он выиграет.

Напомним, президент США Дональд Трамп и республиканцы хотят добиться выделения из госбюджета более $5,7 млрд на строительство стены на границе Штатов с Мексикой. Однако демократы выступают против. Неспособность договориться и споры на этот счет спровоцировали приостановку работы федерального правительства. "Шатдаун" начался 22 декабря 2018 года и длился рекордные 35 дней.

При этом Дональд Трамп отказался от плана демократов с 4-кратным уменьшением цены стены с Мексикой.