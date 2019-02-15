Инженеры компании Ford разработали прототип умной кровати, которая не дает партнерам занимать сторону кровати друг друга. Она оборудована датчиками давления, отслеживающими положение людей на матрасе, который автоматически двигается с помощью конвейерного механизма. Благодаря этому "сползающий" человек возвращается на его сторону кровати. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

Сон - это один из важнейших механизмов, позволяющих поддерживать здоровье человека, а его нарушения связывают с целым рядом заболеваний.

К примеру, бессонницу и хронический дефицит сна связывают с накоплением в мозгу бета-амилоида, который в свою очередь связан с патогенезом болезни Альцгеймера. Кроме того, исследования показывают связь между недостатком сна и неврологическими и психическими нарушениями, к примеру, способностью корректно интерпретировать выражения лиц окружающих и появлением навязчивых негативных мыслей.

Однако качество и продолжительность сна зависит не только от желаний самого человека, но и от наличия партнера, который может мешать комфортному сну. К примеру, один партнер может оставлять другому лишь небольшую часть кровати, а также прикасаться к нему, что может ухудшить качество сна.

Инженеры из компании Ford разработали кровать, способную решить эту проблему. Она состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас. Сам матрас закреплен на конвейерной ленте с датчиками давления. Во время сна кровать виртуально делит кровать на две половины, "принадлежащие" каждому из партнеров. Если данные с датчиков показывают, что партнер переместился на чужую половину, конвейерная лента сдвинет матрас таким образом, чтобы партнеры снова оказались на своих половинах кровати.

Стоит отметить, что разработчики не раскрывают технические подробности работы кровати. К примеру, неизвестно, можно ли использовать в ней стандартный матрас, или для этого необходим специальный матрас увеличенной ширины, позволяющий конвейерной ленте сдвигать его вбок много раз.

Компания Ford и ранее показывала необычные прототипы, которые вряд ли будут реализованы в виде серийных устройств. Например, инженеры компании создали кепку для водителей-дальнобойщиков, издающую громкий сигнал, если водитель засыпает и наклоняет голову, конуру с активным шумоподавлением, защищающую собак от пугающих звуков, и окно для автомобиля, превращающее пейзаж за окном в вибрации, позволяющие слепым «видеть» пейзаж за окном. Кроме того, в прошлом году Ford и Alibaba запустили в Китае экспериментальный многоэтажный автомат по продаже автомобилей. После покупки или заказа тест-драйва автомат самостоятельно находит автомобиль и опускает на лифте к клиенту.

Видео: youtube.com/Ford Europe

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