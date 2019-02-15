В пятницу, 15 февраля, в аэропорту "Борисполь" 35 израильтянам было отказано во въезде на территорию Украины, в знак протеста МВД Израиля задержало самолет со 140 украинцами на борту. Об этом сообщил нардеп фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в настоящее время граждане с обеих сторон освобождены и пропущены в страну назначения, однако межгосударственный конфликт длится не первый день. По словам Логвинского, до 20% украинцам в Израиле отказывают во въезде.

"Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!.. Сегодня 35 израильтян задержанных взбудоражили прессу… Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста. Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю… Все на свободе", - сообщил нардеп.

Между тем, он отметил, что украинские пограничники отказали 35 гражданам Израиля во въезде на законных основаниях: отсутствие средств, не подтвержденная цель визита.

"Два года на разных уровнях от премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то не значительные. Обещания, обещания… Хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", - написал Логвинский.

Скриншот: Facebook/ Георгий Логвинский

Напомним, в 2018 году из Украины в Израиль уехали 6,5 тысяч репатриантов.

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