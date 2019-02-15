Сто шестьдесят девятый учебный центр Сухопутных войск ВС Украины презентовал продукцию компании "Квертус", которая используется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об сообщается на странице учебного центра "Десна" в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Навчальний центр "Десна"

Отмечается, что военные продемонстрировали два образца - переносной и стационарный комплексы для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Переносной комплекс сделан в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров.

Стационарное оборудование имеет секторальные антенны направляющего действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км. Данное вооружение было разработано и произведено в Украине.

Видео: Facebook/Навчальний центр "Десна"

Также мы писали, что американский беспилотник провел шестичасовый разведывательный полет над Донбассом.

До этого сообщалось, что в Минобороны объявили, что будут уничтожать все беспилотники над военными объектами.