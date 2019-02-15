В компании Bentley представили кроссовер Bentayga Speed. Его заявили как "самый быстрый серийный спортивно-утилитарный (SUV) автомобиль в мире". Максимальная скорость модели выросла до 306 км/ч, пишет Motor1.

Машина оснащена 6-литровым твин-турбо W12, который на базовой версии выдает 600 л.с., а на модификации Speed - 626 л.с. По мощности Bentley Bentayga уступает предыдущему рекордсмену среди кроссоверов - 641-сильному Lamborghini Urus с двигателем V8.

Несмотря на то, что крутящий момент остался неизменным, динамика разгона 0-100 км/ч улучшилась на 2 десятые секунды - до 3,9 секунды.

Максимальная скорость выросла до 306 км/ч и формально Bentayga Speed теперь динамичнее Urus, а Lamborghini лишилась звания самого быстрого серийного кроссовера в мире.

Для новой модификации были перенастроены режим Sport в электронной системе, доработана 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и 48-вольтовая система Dynamic Ride, подавляющая крены. Подвеска стала более жесткой, а спортивный выхлоп - более звучным.

Видео: youtube.com/MOTOR1 US

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