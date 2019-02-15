Украинская певица Светлана Лобода выложила в своем Instagram фото из закулисья российского шоу "Голос. Дети". На нем она позирует в шляпе и очках в компании Валерия Меладзе и Пелагеи, а также своей дочери Евы.

"Мы все ждем "Голос.Дети". Будем смотреть всей семьей. А вы?", - написала певица. Что касается лука Лободы, он, как и всегда, вызывающий: на ней черные кожаные штаны, жакет и шляпа с широкими полями. Такая же на ее дочери. В комментариях пользователи пишут, что и Светлана, и Ева красотки, делают комплименты фигуре певицы.

Отметим, что также певица выложила в своем Instagram фрагмент видео передачи с участием ее дочери.

Фото: Instagram/ lobodaofficial

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 15 Фев 2019 в 10:29 PST

Напомним, Оля Полякова обвинила кудрявую Светлану Лободу в краже образа.

Также мы писали о том, как Иван Дорн и Светлана Лобода поздравляли жену сенатора от Тульской области.